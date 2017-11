/ / Com números positivos, William Cordeiro comemora desempenho em melhor campanha da história do Oeste na Série B

O lateral-direito William Cordeiro encerrou o ano com a maior quantidade de jogos disputados em sua carreira como profissional. Ao todo, foram 39 partidas em 2017, 16 pela Ferroviária e 23 pelo Oeste.





Além da conquista pessoal, o jogador termina a temporada com outra marca atingida: a melhor campanha da história do Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o empate de 1 a 1 na última rodada, diante do Goiás, o time de Barueri chegou aos 59 pontos e encerrou a competição na sexta posição. Além disso, foi a segunda equipe que menos perdeu, com apenas sete derrotas, e a terceira que mais saiu de campo sem sofrer gol, já que não foi vazada em 18 das 38 rodadas.





Individualmente, William ainda se destaca pelo bom desempenho em casa. O jovem atleta de 24 anos termina a Série B invicto atuando em seus domínios. Dos 11 jogos que esteve presente, venceu seis e empatou cinco. Além disso, dessas partidas em Barueri, o lateral não foi vazado em nove. “Claro que o acesso era o nosso grande objetivo, mas não tem como dizer que foi uma temporada ruim. Estou muito feliz pelo desempenho em 2017, fizemos uma grande Série B e por muito pouco não terminamos no G-4.





Nosso time foi muito equilibrado, principalmente no segundo turno quando conseguimos uma boa sequência. Infelizmente alguns resultados, como a derrota para o Ceará e o empate com o Figueirense, foram decisivos nessa reta final. De qualquer forma, foi muito positivo o ano”, avaliou o atleta, que soma 148 jogos na carreira.









De contrato renovado até 2019 com o Oeste, William Cordeiro quer aproveitar o período de férias para descansar e voltar ainda mais forte no ano que vem. “Agora é o momento de curtir e aproveitar as férias com a família. Vou recarregar as energias para chegar em 2018 com tudo e fazer um ano ainda melhor do que foi esse”, concluiu.

Foto Anexada: Divulgação/Oeste FC

Assessor de Imprensa