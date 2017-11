/ / Com 50 jogos no ano, Patric quer fechar temporada com chave de ouro diante do Flamengo: “Faremos de tudo para o Vitória ficar na Série A”

A vitória diante da Ponte Preta no último foi a partida de número 50 do lateral-direito Patric em 2017. Ele que começou a temporada vestindo a camisa do Atlético Mineiro e atuando em duas partidas da Floripa Cup, chegou ao Vitória no final de fevereiro e é o quarto jogador do elenco que mais autuou no ano com 48 partidas.





Com 28 anos, Patric comemora mais um ano com muitos jogos disputados. “Por onde passei nos últimos anos tive uma sequência de partidas e aqui no Vitória não foi diferente.





Com o tempo você vai amadurecendo e fica ciente cada vez mais da importância do seu corpo, que no caso do jogador de futebol é o seu instrumento de trabalho. Me cuido muito fora das quatro linhas e esse esforço vem sendo recompensando com um ano sem lesões que culminaram com a marca de 50 partidas no ano no último domingo”, explicou o versátil atleta, que além de lateral pode atuar como ponta.





Fora do Z-4, o Vitória encerra a temporada 2017 no próximo domingo, às 17h, diante do Flamengo no estádio Barradão. Conquistando os três pontos, o Leão garante sua permanência na elite do futebol brasileiro, independente de outros resultados. Mesmo ciente das dificuldades, Patric demonstra confiança na permanência do clube baiano na Série A. “Faremos de tudo para o Vitória ficar na Série A. Provamos isso no último jogo contra a Ponte Preta.





Nosso time é guerreiro e virou um jogo difícil na casa do rival. Agora temos essa decisão contra o Flamengo. Para eles a partida vale muito também. Por isso, teremos um jogo com clima de final. Estamos nos preparando bem nessa semana, muito concentrados para fecharmos o ano bem, com o Vitória entre os 20 principais times do Brasil”, finalizou.





Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Assessor de Imprensa