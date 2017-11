/ / Clássico do Nortão abre o Estadual Sub 15 em Sorriso amanhã

Por Julio Tabile/Assessoria

O Sinop FC estreia sexta-feira (24) às 15h30min no Estadual Sub 15. Partida será em Sorriso, no estádio Egídio Preima contra o Luverdense.





A chave Norte tem quatro equipes e os jogos serão em três dias, todos contra todos, se classificando os dois primeiros para a fase semifinal e final, que será no outro final de semana em Cuiabá. Participam Sorriso, Juara, Luverdense e Sinop na chave Norte. Mixto, Poconé e Cacerense na chave Pantaneira. Cuiabá, Operário Ltda, Dom Bosco e Ação na chave da Capital.





Esta competição é organizada pelos clubes, não tendo a participação direta da Federação Mato-grossense de Futebol.





A equipe do Galo do Norte foi formada há cerca de 15 dias, os treinamentos acontecem à tarde, no CT da Escolinha Real. O treinador da equipe é Marco Aurélio Cassiano, que também é diretor de futebol do Sinop. Wilian Gabriel, o Foguinho é o auxiliar técnico, juntamente com o professor Marco Novo Marta, o Espanhol.





A triagem dos atletas foi feita através de uma parceria com as escolinhas de futebol em Sinop; Centro de Treinamento Amazon do professor Diogo Sá, Escolinha do Grêmio do professor Renato Gonçalves e da Escolinha Real, do professor Espanhol.25 atletas serão inscritos na competição.





Conforme a tabela, Sinop x Luverdense abrem a competição sexta-feira (24) no estádio Egídio Preima. Na sequência se enfrentam Sorriso x Juara.





No sábado Sinop joga contra Juara e Sorriso enfrenta o Luverdense.





No domingo de manhã, tem Luverdense x Juara e Sorriso x Sinop.