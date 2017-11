/ / CHINESES VISITARÃO MATO GROSSO PARA CONHECER PRODUÇÃO DE SUÍNOS

Na próxima terça-feira (21), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) receberá um grupo de empresários chineses interessados em conhecer mais sobre a cadeia da suinocultura do Estado. A visita dos asiáticos já é um desdobramento da recente viagem de uma comitiva do Governo de Mato Grosso até a china e será uma oportunidade de prospectar negócios e investimentos.

A China é líder mundial na produção, no consumo e na importação de carne suína e a demanda por carne e por sua qualidade vem aumentando. Além disso, há uma crescente pressão dos desafios ambientais e o governo vem colocando regulamentos mais rígidos para se adequar às mudanças climáticas de forma a garantir a segurança alimentar e o abastecimento seguro e equilibrado de alimentos.

Conforme dados apresentados pela equipe chinesa, nos últimos 30 anos o consumo de carne da China quadruplicou. Mesmo com a produção própria, o país segue dependendo da importação de outras matérias-primas para alimentação. Mato Grosso tem grande potencial para atender a esta demanda. Ainda conforme informações fornecidas pelo grupo, as importações da China equivalem a aproximadamente 50% do volume anual total de importação de soja do Brasil, e, cerca de 80% desse montante é todo direcionado para a indústria de alimentos para animais.

Neste contexto, Mato Grosso tem papel de destaque, pois, além do clima favorável para a produção animal e vegetal, o Estado é beneficiado pela disponibilidade de água doce e alta oferta de grãos para a ração animal, como a soja e o milho, garantindo volume e sanidade na produção com preços competitivos.

Para recepcionar o grupo, liderado pela maior empresa de criação de suínos da China a Muyuan Group e mais 27 representantes de empresas ligadas à suinocultura, diversas ações estão previstas para apresentar o potencial industrial de suínos e grãos mato-grossense.

Na terça, será realizada a recepção da comitiva com a presença do governador Pedro Taques, do vice-governador Carlos Fávaro, do secretário da Sedec, Carlos Avalone, e de algumas entidades representativas do setor como a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) e a Associação dos criadores de suínos de Mato Grosso (Acrismat). No dia seguinte, o grupo segue para o município de Sorriso (420km de Cuiabá) onde haverá uma reunião com empresários locais do ramo da suinocultura, além de visitas técnicas em frigoríficos.

Conforme o secretário Carlos Avalone, Mato Grosso tem se mostrado acima da média nacional quando a questão é desenvolvimento. “Tudo isso está fazendo com que o nosso Estado se destaque e chame a atenção de outros países que desejam investir no Brasil, no caso da China, essa relação vem se estreitando cada vez mais forte, e, são essas visitas técnicas que tem fortalecido a troca de experiências e as possíveis parcerias comerciais para que novos investimentos cheguem por aqui”, explica.

Da assessoria da Sedec.