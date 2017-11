/ / Campeonato comunitário de Guarantã do Norte teve sua primeira rodada com sucesso

O já tradicional Campeonato Comunitário de Guarantã do Norte/MT, que é disputado pelas equipes do interior, este ano teve uma inovação. Todos os jogos estão sendo disputados no Estádio Macedão, já que, a organização é da direção do estádio na pessoa do Professor Carlos Duarte, com o apoio da Coordenação Municipal de Desporto.





A edição de 2017 está sendo disputado por 12 equipes, divididas em três chaves com quatro equipes, todas do interior do município, e os jogadores tem de terem vinculo pela comunidade que está jogando.





As competições iniciaram no último dia 15 do corrente mês e tem previsão de se encerrar no dia 17 de dezembro, já foram disputadas 12 partidas e todas as equipes já jogaram duas partidas cada. Foram assinalados 35 gols, dando uma média de 2.9 gols por partida.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)