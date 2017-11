/ / Brasil fica no 0 a 0 com a Inglaterra em despedida de 2017

Brasil para em retranca inglesa e fica no 0 a 0 no último jogo do ano

A Seleção Brasileira se despediu da temporada 2017 com um empate. No primeiro jogo contra uma equipe europeia desde que Tite assumiu o cargo de técnico, o time canarinho não furou a retranca da Inglaterra e ficou no 0 a 0, na tarde desta terça-feira, no Estádio de Wembley, em Londres.

Com sua formação considerada ideal, o Brasil dominou as ações ofensivas da partida. No entanto, com uma atuação burocrática, não conseguiu criar grandes chances de gol diante da equipe britânica, que foi a campo com oito desfalques e repleta de jogadores acostumados a servir as seleções de base.

Dando sequência à preparação para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil tem dois amistosos já confirmados para o ano que vem. Em 23 e 27 de março, a Seleção enfrentará Rússia e Alemanha, em Moscou e Berlim, respectivamente. Serão os últimos dois testes antes da convocação, marcada para o início de maio – o Mundial da Rússia será disputado entre os dias 14 de junho e 15 de julho.