/ / Atlético-GO empata com a Chape em casa e cai para a Série B

O Atlético Goianiense não conseguiu postergar seu rebaixamento para a Série B. Neste domingo, com um gol de Luiz Fernando nos minutos finais, o Dragão empatou com a Chapecoense por 1 a 1 e teve seu descenso carimbado para a Segundona.

Com o resultado, os comandados de Gilson Kleina chegaram aos 48 pontos conquistados, com 13 vitórias, nove empates e 14 derrotas. O Verdão do Oeste não perde há oito partidas no campeonato. Por outro lado, o Atlético Goianiense continua na lanterna isolada, com 34 pontos.

O Dragão já teve sua queda decretada pois, em um cenário que a Ponte Preta não vença o Fluminense amanhã, a equipe ainda poderia chegar em número de pontos que a livraria da queda, mas a Macaca enfrenta o Vitória, outro adversário na luta contra o rebaixamento, na 37ª rodada. Qualquer resultado dessa partida entre campineiros e pernambucanos impede que o Atlético saia da zona da degola.

Na próxima rodada, a Chape vai até a Arena Fonte Nova para encarar o Bahia, outra equipe que se livrou recentemente do rebaixamento com uma boa sequência e que sonha com Libertadores, às 19h (horário de Brasília) do próximo domingo. Já o Dragão, sem pretensões na disputa, viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio, às 17h00 (horário de Brasília) do mesmo dia.

Por Gazeta Esportiva ( Foto:Sirli Freitas/arquivo)