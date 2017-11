/ / Atendimento do Hospital de Câncer de Mato Grosso em Guarantã do Norte no dia 28/11/17

No próximo dia 28, a Equipe do Hospital de Câncer de Cuiabá, estará em Guarantã do Norte/MT, fazendo atendimento à população guarantaense, bem como aos pacientes do Município de Novo Mundo.

Prestarão atendimento nas seguintes especialidades:

- Câncer de Próstata;

- Câncer de Mama;

- Câncer de Pele;

- Buco Maxilo;

- Coleta de Preventivo.

No dia 21/11 (terça-feira), a população deverá procurar uma Unidade de Saúde ou Secretaria de Saúde de seu município para fazer a triagem e preencher a ficha de inscrição.





Lembramos que os interessados serão atendidos por ordem de chegada, e deverão comparecer levando RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de residência.





As Secretarias de Saúde de Guarantã do Norte e Novo Mundo, bem como a equipe que atuou na realização do Leilão em Prol ao Hospital de Câncer de MT, se colocam a disposição para maiores esclarecimentos.

Da Assessoria