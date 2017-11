/ / Árvore cai e interdita parcialmente rodovia 163 no Nortão

BR-163 ficou parcialmente interditada em um trecho localizado a cerca de dois quilômetros do centro da cidade de Terra Nova do Norte (171 quilômetros de Sinop), no início desta manhã.

De acordo com uma fonte de Só Notícias, apenas a pista sentido ao município de Peixoto de Azevedo ficou obstruída. Devido isso, se formou uma fila veículos no local por algumas horas. Alguns motoristas foram obrigados a passar pela lateral da via.

Segundo o secretário de Obras de Terra Nova do Norte, Juscelino Paulo Lamman, os galhos foram retirados por um trator que passava pelo local e não foi necessário auxílio das máquinas e dos servidores da prefeitura.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foi comunicada da obstrução da pista.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)