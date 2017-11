/ / Aconteceu neste ultimo final de semana a 7ª Olimpíada Escolar do Campo em Guarantã do Norte

Realizou-se nos dias 03 e 04 de Novembro na Escola Sol Nascente na linha 38 no interior do município a 7ª Olimpíada Escolar do Campo realizada pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte através da Secretaria Municipal de Educação com a organização do Departamento Municipal de Esportes.





Estiveram presentes na cerimônia de abertura a Secretaria Municipal de Educação Diane Tonon Caovila, o Coordenador de Esporte Escolar Célio Ribeiro, o Coordenador das Escolas no Campo Adriano Henrique Otto, o vice prefeito Marcio Coronel Malavazi, a Secretaria de Ação Social Izabel da Costa e coordenadora da Escola Sol Nascente Angela Bortolozo e todos os coordenadores das escolas do campo.





A Secretaria de Educação Diane Tonon comentou sobre a importância da Olimpíada Rural. “E uma alegria muito grande ver essa integração dos alunos e perceber a aceitação da comunidade que vem assistir, e se sentimos feliz por essa competição esta sendo realizada. Sendo de interesse do Prefeito Erico junto com a Secretaria de Educação que se realize esses jogos tanto na zona urbana como na zona rural do município.”





Participaram dos jogos alem da escola anfitriã Sol Nascente, a escola Santa Ana, Novo horizonte, Boa Esperança e a escola Base Aérea, reunindo aproximadamente 300 atletas competindo em diversas modalidades esportivas. Na classificação geral ficou em 1º lugar a escola Sol Nascente e em 2º Lugar a escola Boa Esperança.





“E uma felicidade muito grande em sentir a energia desses alunos, sabendo a importância que os jogos têm para toda a comunidade escolar do campo. Estão todos de parabéns e com certeza esse evento ficara na historia para esses jovens que participou e esperamos continuar realizar esse evento nos próximos anos e que esteja cada vez melhor.” Comentou o Vice Prefeito Marcio Coronel Malavazi.

Da Assessoria