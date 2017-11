/ / Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam do Chá das Mulheres Elegantes

Os acadêmicos do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram do Chá das Mulheres Elegantes, que aconteceu neste sábado (11), na Aceg, realizado em homenagem aos profissionais da saúde, com o tema “Circuito Rosa – Outubro Rosa e Novembro Azul”. O evento contou com o apoio de várias mulheres da sociedade de Guarantã do Norte e teve por objetivo apoiar a causa de combate ao câncer de mama e de próstata.





Os acadêmicos foram caracterizados como “Anjos da Enfermagem” e cantaram uma paródia em homenagem aos profissionais da saúde.





Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem, prof.ª Luciana de Fátima Souza, a participação dos acadêmicos foi extremamente importante, pois o processo de aprendizagem não se limita aos estudos realizados na faculdade, mas também abrange outras áreas, como a interação e vida social com os profissionais da saúde.





Ascom/FCSGN

Fotos: Agitah.com