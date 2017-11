/ / Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte desenvolvem projeto de revitalização do Retorno localizado na Av. Guarantã

Os acadêmicos do 3º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte desenvolveram o projeto de Revitalização do Retorno localizado na Av. Guarantã, que consistiu em elaborar uma proposta para o Retorno até a sua execução. Além dos acadêmicos de Arquitetura, o projeto contará, em sua execução, com a participação dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Agronegócio.





Segundo o coordenador do curso de Arquitetura, prof. Joseph Rodrigues da Rosa, o projeto tem como programação a elaboração de uma proposta de Revitalização do Retorno localizado na Av. Guarantã – entre o Posto Sabiá, Campo Macedão e a Rodoviária. Foi realizado um miniconcurso entre os acadêmicos de Arquitetura para a seleção do trabalho com maior rendimento entre uso/benefício, ficando viável sua aplicabilidade no local estudado.





A primeira etapa consistiu na inscrição das equipes. Os acadêmicos se dividiram em equipes de até 8 integrantes para fazerem os levantamentos in loco. Eles estudaram as legislações locais e as devidas necessidades e intenções para que o projeto ao ser executado tenha um uso maximizado pela população e pelos transeuntes do local.





Durante a segunda etapa, as equipes apresentaram a proposta do projeto na forma de Maquete Física. As propostas foram apresentadas no dia 13 de novembro ao Prefeito de Guarantã do Norte, Erico Stevan Gonçalves, ao Secretário do Município de Articulação e Governo, Eugênio Caffone Lima e contou com a presença do Diretor Presidente da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, Cássio Brizzi Trizzi e dos coordenadores de curso de Tecnologia em Agronegócio e Arquitetura e Urbanismo, Júlio Cesar Santin e Joseph Rodrigues de Rosa, respectivamente.





A terceira etapa consistirá na implantação do projeto vencedor apresentado no dia 13 de novembro. Os acadêmicos do curso de Tecnologia em Agronegócio e de Arquitetura e Urbanismo irão buscar parcerias e apoio do comércio local para a implantação do projeto do Retorno, tendo em vista a participação da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte e da FCSGN como principais parceiros da implantação do projeto.





Ascom/FCSGN

Fotos: Assessoria Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte