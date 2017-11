/ / 20º Leilão VPJ Genética faz a maior média de touros Angus do ano

Destaque também para a venda de lotes da raça Brangus, a realização de um simpósio especial de qualidade de carne e o faturamento de R$ 1 milhão

A cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, recebeu, em 28 de outubro, um dos maiores leilões de Angus e Brangus realizados até o momento no Brasil. Reunindo um público seleto, formado por pecuaristas, empresários, cantores e jogadores de futebol, o 20º Leilão Genética VPJ bateu o recorde nacional de venda para touros Angus, alcançando média de preço de R$ 18.251,00. Também neste remate surgiu o reprodutor mais valorizado do ano na raça Angus.





Destaque absoluto, VPJ Trevor Upward IA558 teve 50% de sua propriedade adquiridos por R$ 138 mil, valorizando o animal em R$ 276 mil. Após uma disputa acirrada, lance a lance, quem ficou com o animal foi o craque que fez história no time do São Paulo, o atacante Luís Fabiano, o maior comprador do leilão e que inicia no negócio de comercialização de sêmen de touros da raça Angus.





O segundo maior lance partiu do cantor Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano, que arrematou 50% do touro VPJ Winchester Rito TEI 495 por R$ 90 mil, valorizando o animal em R$ 180 mil.





“Foi uma valorização extraordinária dos touros Angus de central, espelhando o rigoroso processo de seleção que a VPJ Pecuária realiza em seu trabalho de melhoramento genético para produzir reprodutores com bom peso, adaptabilidade e qualidade de carne”, avalia o promotor Valdomiro Poliselli Júnior. As dez fêmeas Aberdeen Angus vendidas no leilão registraram média de R$ 18.900,00.





Brangus e Ultrablack

Além dos animais Aberdeen Angus, em oferta estava genética da raça Brangus também selecionada pela VPJ Pecuária no município de Nova Crixás (GO). Os 13 touros PO emplacaram média de R$ 7.592,00. Destaque para VPJ FIV 133 Apipo, que teve 50% de sua propriedade comercializados por R$ 18 mil, valorizando o animal em R$ 36 mil. Ele foi adquirido por Francisco Felippo, da Fazenda Santa Izabel, de Rondonópolis (MT). Certamente, foi um dos melhores investimentos do leilão. Assim como Trevor e Winchester, o animal já saiu do tatersal contratado pela Fórmula Genética.





Com os touros Angus e as matrizes Brangus à disposição no 20º Leilão VPJ Genética, os pecuaristas tinham a receita necessária para produção do Ultrablack, uma nova raça sintética criada na Austrália e muito difundida nos Estados Unidos, capaz de produzir bezerros com percentual sanguíneo Angus acima de 65%, quando cruzada com novilhas F1 Angus X Nelore. Esse grau de sangue garante as maiores bonificações no Programa Carne Angus Certificada. Quem já procurava por acasalamentos vitoriosos prontos aproveitou a oferta inédita da VPJ Pecuária. Os 20 embriões Ultrablack computaram média de R$ 1.200,00. Ao todo, o 20º Leilão VPJ Genética faturou R$ 1 milhão .





Simpósio

A genética melhoradora é o primeiro passo para produzir maciez, sabor e suculência nos cortes bovinos. Esse foi o mote da palestra de Adriano Rúbio, diretor da Fórmula Genética, no Simpósio de Qualidade de Carne que abriu o leilão anual da VPJ Pecuária. Entender o ciclo fisiológico do bovino é importante, mas saber usar as tecnologias disponíveis também é essencial. “Além de ganho de peso e acabamento de carcaça, é fundamental ter marmoreio quando falamos em qualidade de carne”, lembra o especialista. Rúbio alerta que a dep genômica é uma ferramenta que permite identificar essa e outras características de maneira precoce.





Porém, marmoreio não é algo fácil produzir, exigindo investimento em uma dieta adequada, equilibrada, estrutura e organização do sistema produtivo. “É por este motivo que a VPJ Alimentos passará a premiar os fornecedores com 1% de bônus sobre o valor da arroba a quem fornecer novilhos com marmoreio adequado”, informou o zootecnista Michell Araújo e Silva, da VPJ Alimentos, durante sua palestra no evento. A empresa compra novilhos castrados e fêmeas com o mínimo de 50% de sangue Angus e idade de 20 meses confinados por 120 dias, desde que não sejam alimentados com caroço de algodão.





Aliás, é crescente o interesse da VPJ Alimentos e da própria indústria, de modo geral, no abate de novilhas meios-sangues Angus, fato que chamou a atenção da pesquisadora e médica-veterinária Lenise Mueller, da USP de Pirassununga (SP), a comparar a qualidade de carne produzida por esta categoria com a de novilhos castrados cirúrgica e imunologicamente, bem como de machos inteiros. Uma constatação da médica-veterinária é que as novilhas meios-sangues Angus, além de apresentarem uma carne bem acabada e marmorizada, possuem gordura com alto teor de Ômega 3, ajudando a prevenir câncer e doenças cardiorrespiratórias em seres humanos.





Selo Angus Gold

Após tanta informação sobre qualidade de carne, a melhor forma de brindar o simpósio promovido pelo criador Valdomiro Poliselli Jr. só poderia ser o lançamento do selo Angus Gold, apresentado pelos representantes do Programa Carne Angus Certificada, Reynaldo Salvador e Fábio Medeiros.





O Angus Gold pode ser um novo marco no sistema de classificação de carcaças bovinas no Brasil, sendo um nível de qualidade que o Programa Carne Angus Certificada passa a reconhecer de forma diferenciada em seus abates. Esta certificação é concebida às marcas de carne que respeitarem rigorosos indicadores de qualidade, que, além de tudo compreendido até o momento, também envolve o monitoramento do nível de pH presente na carne.





A VPJ Alimentos é a primeira a ser contemplada com o selo Angus Gold na sua marca própria de carne bovina. “Genética sempre teve reconhecimento, mas em virtude desses programas de remuneração por área de olho de lombo, cobertura de gordura e marmoreio, os produtores terão de olhar para ela de modo muito mais científico. E, sem dúvida, o selo Angus Gold vai ser o divisor de águas na pecuária brasileira”, conclui Valdomiro Poliselli Jr.

Da assessoria