/ / Visita do Deputado Estadual Sebastião Rezende em Guarantã do Norte

No último dia 22 de outubro o Deputado Estadual Sebastião Rezende visitou Guarantã do Norte e foi recebido pelo Prefeito Érico Stevan. Durante a visita o Vereador Alexandre Ribeiro Vieira, O Deputado e o prefeito Érico visitaram o Hospital Municipal Nossa Sra. do Rosário .





O deputado parabenizou o Prefeito pelo trabalho que está sendo feito para melhorar o atendimento à Saúde nessa gestão e mencionou a necessidade que o governo faça os repasses necessários, para deixar o Hospital com um alto padrão de atendimento e ter uma saúde de qualidade para o Município.





O Deputado Sebastião Rezende mostrou sua satisfação em ver o hospital com um centro cirúrgico tendo condições de fazer cirurgias até de alta complexidade com especialista o que é difícil ver em muitos municípios do Estado.





“Vamos fazer a gestão junto ao Governo do Estado para que este possa ter entendimento e fazer os repasses que é de direito do Município” disse o Deputado Sebastião Rezende. em sua visita.

Da Assessoria