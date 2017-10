/ / Vídeos e áudios da delação de Silval passam por perícia da Polícia Federal

Os áudios e vídeos entregues pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) em sua delação premiada à Procuradoria-Geral da República (PGR) já estariam sendo periciados pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, conforme determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

A análise deve verificar a veracidade dos conteúdos, como a possível existência de edição ou corte nas imagens ou gravações. Os vídeos entregues por Silval mostram deputados estaduais recebendo propina em troca de apoio à gestão do peemedebista. O filho do ex-governador, Rodrigo Barbosa, também gravou conversas em que parlamentares exigem dinheiro para aprovar as contas do ex-governador.

Os peritos ainda devem apontar, caso existam cortes e edições, se os conteúdos foram manipulados de forma fraudulenta e indicar em que momento foi detectado.

A suspeita de edição no conteúdo entregue por Silval foi levantada pelo ex-chefe de gabinete dele, Silvio Corrêa, que afirmou em conversa gravada pelo ex-secretário de Indústria, Alan Zanatta, que o ex-governador queria editar os vídeos antes de entregar ao MPF. Silvio teria dito ser contrário, pois o conteúdo perderia a validade.

O ministro do STF ainda determinou novos depoimentos de Silval, Silvio, Rodrigo, do ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, e do empresário Genir Martelli.

Por: Repórter MT