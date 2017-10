/ / Vice-presidente da Unimed explica renúncia em carta; ANS julgou direção ilegal

Após renunciar o cargo de vice-presidente da Unimed Cuiabá, no último dia 11, depois que a Agência Nacional de Saúde (ANS) exigiu a destituição de toda a diretoria da cooperativa, conforme noticiou o, o médico Arlan Azevedo Ferreira emitiu um comunicado nesta quarta-feira (18) para explicar o motivo de sua saída.

Arlan afirmou no documento, que mesmo antes de serem escolhidos para compor a diretoria a comissão eleitoral julgou que não havia impedimento sobre o fato dos integrantes terem cargos públicos no Governo do Estado ().