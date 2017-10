/ / Vendaval derruba 5 torres e mais de 70 mil pessoas estão sem energia em Mato Grosso

O vendaval que atingiu a região Araguaia, ontem no final da tarde, derrubou cinco torres do linhão de energia, próximo a Canarana (830 km de Cuiabá), deixando mais de 70 mil pessoas sem energia elétrica (cerca de 50 mil unidades consumidoras). Foram atingidos os municípios de Alto da Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada e Vila Rica.

Não há previsão para o retorno do fornecimento de energia mas a tendência é do fornecimento ser restabelecidos ao poucos assim que as novas torres forem sendo erguidas e cabos instalados. As equipes começaram a reconstrução. As prefeituras de Querência e Canarana estão dando apoio para os eletrecistas e demais profissionais.

A força do vento foi tamanha que algumas torres foram "arrancadas" das bases. Outras, dobradas ao meio. Parte dos cabos se romperam. A Energisa também confirmou que sete postes foram danificados pelos fortes ventos e vão ser substituídos.

Poucas empresas, unidades de saúde e prefeituras na região têm geradores próprios de energia elétrica.

Em instantes mais detalhes

(Atualizada às 10:14h)

Por: Só Notícias