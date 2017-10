/ / VEGANOS E VEGETARIANOS: SAIBA AS DIFERENÇAS

Ainda que esse assunto pareça muito comum, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as diferentes dietas e restrições alimentares, sejam elas feitas por opção ou necessidade. Inclusive nos cardápios dos restaurantes e lanchonetes, buffets e na hora de comprar produtos por

encomenda, muitos clientes reclamam por não encontrarem mais esclarecimentos sobre o tema. No texto de hoje, vamos esclarecer algumas dúvidas básicas e dar algumas dicas de substituições que você pode fazer no dia-a-dia.

Vegetarianos

Vegetarianos são conhecidos por não se alimentarem de carne (vermelha ou branca), mas a classificação não se resume a esse quesito. O grupo ainda pode ser subdividido em três: ovolactovegetarianos , que não se alimentam de carne, mas comem ovos e derivados do leite; lactovegetarianos , que não se alimentam de carne nem de ovos, mas consomem laticínios, e vegetarianos estritos , aqueles que não consomem carne, ovos e nem derivados do leite. No são conhecidos por não se alimentarem de carne (vermelha ou branca), mas a classificação não se resume a esse quesito. O grupo ainda pode ser subdividido em três:, que não se alimentam de carne, mas comem ovos e derivados do leite;, que não se alimentam de carne nem de ovos, mas consomem laticínios, e, aqueles que não consomem carne, ovos e nem derivados do leite. No TudoGostoso você também encontra uma série de receitas vegetarianas deliciosas para fazer em casa.

A dieta vegetariana já é praticada há bastante tempo, mas vem agregando mais adeptos nos últimos tempos, devido à busca por um estilo de vida mais saudável e também ao aumento das discussões em torno das questões ambientais. Tornar-se vegetariano é algo superpossível, mas é sempre bom adquirir bastante conhecimento sobre o tema e procurar um médico e um nutricionista especializado para auxiliá-lo no processo de mudança da dieta. Afinal, cada corpo é diferente e também tem suas necessidades em relação à absorção de nutrientes. Além do mais, as pessoas têm diferentes rotinas e, no caso de uma alimentação mais específica, seus hábitos e horários devem ser considerados para uma dieta segura e saudável.

A dieta vegetariana é saudável?

Ao contrário do que algumas pessoas ainda acreditam, a dieta vegetariana é muito saudável, desde que a pessoa se alimente corretamente. Isso porque, com a ausência da carne, o vegetariano passa a conhecer e experimentar uma variedade infinita de ingredientes, especiarias e pratos. O consumo desses alimentos pode trazer outro olhar para o ato de comer, inclusive quando o assunto é o aproveitamento total dos alimentos . No TudoGostoso, você facilmente encontra versões vegetarianas de algumas receitas. Basta clicar em “Vegetarianas” no canto esquerdo da tela, ao lado de onde aparecem as receitas encontradas na busca e se deliciar com as opções!

Veganos

Veganos são aqueles que não se alimentam de nenhum produto de origem animal (carne, ovos, leite e derivados, mel), bem como não consomem nenhum tipo de produto que derive de animais ou de sua exploração, como couro, cosméticos e produtos de limpeza testados em animais. Existe uma ideologia bastante forte ligada à causa animal e ambiental entre esse grupo, que vem crescendo bastante nos últimos anos, devido ao aumento das discussões sobre essas temáticas. Também é uma dieta superpossível, desde que bem estruturada e acompanhada de idas regulares a um especialista, para eventuais exames e orientação.

Muitos alimentos presentes na dieta vegetariana não estão presentes na dieta vegana em sua forma forma tradicional, mas contam com opções bastante parecidas e bem gostosas, como é o caso dos leites vegetais, hambúrgueres feitos à base de grãos ou tubérculos, estrogonofes de berinjela ou cogumelos, entre outros pratos. Você encontra receitas veganas muito gostosas e fáceis de fazer no TudoGostoso, como essa mousse vegana . Seja você vegano ou não, aproveite para inovar na cozinha!

Por: Tudo Gostoso