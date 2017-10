/ / Uniflor e Prefeitura Municipal promovem festa para comemorar o Dia das Crianças

A Uniflor em parceria com a Prefeitura de Guarantã do Norte promoverá neste dia 12 de Outubro no salão da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, as festividades em comemoração ao Dia da Criança.

A festa terá início as 07:30 ás 11:30 h, e durante a manhã serão realizadas diversas brincadeiras, com pula-pulas e brinquedos infláveis. Haverá distribuição de guloseimas variadas e bebidas para as crianças.

“Vai ser um evento muito bonito, estão sendo preparadas diversas atividades recreativas com brinquedos, gincanas, algodão doce e pipoca para que as crianças possam se divertir nesta data tão especial” Comenta Luciana de Fátima Souza, uma das organizadoras do evento.

A Primeira Dama Galyse Anny Fogaça aproveitou o momento para agradecer a todos os colaboradores. “Quero agradecer a todos os patrocinadores, juntamente com a faculdade Uniflor que está nos dando total apoio, as Secretarias que estão colaborando para a realização desta festa, ao Rotary, Casa da Amizade, Igreja Matriz enfim a todos os parceiros e comércio local. Quero aproveitar e convidar a todas as famílias para estarem participando dessa grande festa em comemoração ao Dia das Crianças.” Comentou a Primeira Dama.

