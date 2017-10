/ / Tribunal de Justiça investirá três milhões de reais na sede da Comarca em Guarantã do Norte

O Fórum da Comarca de Guarantã do Norte deverá passar por grandes transformações considerando o projeto que está sendo concluído para reforma e ampliação do prédio.





O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador Rui Ramos, de forma determinada vem fazendo fortes investimentos nas Comarcas do Interior do estado. Em Guarantã do Norte o TJ deverá investir aproximadamente três milhões de reais para melhorar e ampliar a estrutura física do Fórum.

A decisão do presidente do Judiciário atende as reivindicações dos magistrados Dr. Darwin e Dr. Diego, dos deputados Dilmar Dal’bosco e Pedro Satélite, da OAB Subseção de Peixoto de Azevedo, dos poderes executivo e legislativo municipal e também da sociedade organizada do município.

A Prefeitura de Guarantã do Norte através de seu departamento de engenharia esta trabalhando na elaboração do projeto arquitetônico e estrutural.

Os recursos para execução da obra serão disponibilizados pelo Tribunal de Justiça que deverá celebrar convenio com a prefeitura a qual deverá licitar e executar a obra.

Na quinta-feira, 05 o prefeito Érico juntamente com o arquiteto Rogério acompanhados dos vereadores Zilmar, David, Katia e Irmão Alexandre estiveram no Tribunal de Justiça onde em reunião com o Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Tulio Duailibi Alves Souza, deliberaram sobre o Projeto e a elaboração do convenio entre a Prefeitura de Guarantã do Norte e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual deverá ser celebrado brevemente para iniciar o processo licitatório e posteriormente a execução da obra.





Da Assessoria