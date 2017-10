/ / Trecho problemático da BR-163 será revitalizado pelo Exército Brasileiro

O problemático trecho da BR-163, no Estado do Pará, que causou prejuízos milionários aos produtores mato-grossenses no começo deste ano será revitalizado pelo Exército Brasileiro. A informação é do secretário Nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, em entrevista à Rádio Capital FM.

Alan Cosme/HiperNoticias Neri Geller

De acordo com Geller, não há mais empecilhos no âmbito ambiental e que o embargo do Tribunal de Contas da União (TCU), em função de projetos mal elaborados, já foi resolvido. "Foi delegado ao Exército fazer esses 60 km e os outros 45 km, de 110 km, já foram liberados", afirmou Geller. O Exército deve entregar a obra 100% concluída até no ano que vem.

A rodovia dá acesso aos portos de Miritituba, em Itaúba (1471 km de Cuiabá) e Santarém (1770 km). Em fevereiro deste ano, milhares de caminhoneiros ficaram presos na BR, devido um atoleiro de mais de 50 km de extensão. Mato Grosso envia cerca de 5 milhões de toneladas de grãos por mês para os portos daquele Estado, sendo os caminhões a única maneira de transportar os produtos.

"Eu acompanho isso faz quatro anos e avançou muito pela presença do setor no governo, na esfera do Governo Federal. A organização do Estado de Mato Grosso, do setor produtivo, através de suas entidades, é muito forte", afirmou o secretário de Política Agrícola.

Geller afirmou também que vai fazer um "estradeiro" na rodovia, com representantes do Ministério do Planejamento, da Casa Civil para mostrar o potencial produtivo da região de Matupá e Alta Floresta. "As coisas estão acontecendo numa velocidade maior que em Lucas do Rio Verde porque o preço, a competitividade ao Norte de MT e ao Sul do Pará, é muito melhor que em Lucas", disse.

Por FELIPE LEONEL