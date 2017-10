/ / Transexual Thaynna Dantas é a musa fitness do momento

A atleta transgênero já venceu um concurso fitness e tenta manter o título no próximo domingo





Depois da diversidade sexual ganhar espaço no mundo da moda e da música, chegou a vez dos torneios de fisiculturismo. E quem está abrindo as portas é a atleta transexual Thaynna Dantas.





Com um corpo invejável, ela se apresentou e foi premiada no último dia 07 no WBBF , Campeonato sulamericano de fisiculturismo em São Paulo. E embora não houvesse uma categoria para atletas trans, a musa marcou presença e ainda levou para casa um troféu.





Em junho deste ano, Thaynna foi a vencedora na categoria dela Style , e na disputar ganhou Overall do concurso fitness X Angel Championship no Rio de Janeiro, e acendeu uma questão.





“Por que uma trans não pode participar de um concurso fitness?”, questionou a modelo, pouco antes de participar e vencer.





E a atleta quer repetir o título. No próximo dia 15, ela competirá novamente. O torneio que acontecerá no Grand Mercure no Rio de Janeiro .





A primeira musa fitness transexual do mundo já faz sucesso no Instagram, onde tem mais de 170 mil seguidores .





Foto Divulgação/ VH Assessoria

Thiago Freitas Assessor e Jornalista