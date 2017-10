/ / Situação de Paulo Taques se complica e ele continua preso no Centro de Custódia de Cuiabá

A situação do ex-secretário da Casa Civil do governo de Mato Grosso, Paulo Taques, se complica a cada novo dia de investigações relacionadas ao caso dos grampos ilegais operados por policiais militares, supostamente sob comando de secretários da gestão Pedro Taques (PSDB).





Nessa semana o primo do governador foi apontado pelo cabo da Polícia Militar, Gérson Luiz Correa Junior, como o responsável por iniciar o esquema dos grampos ilegais. O militar contou, em depoimento na última terça-feira (17), que foi procurado por Paulo taques em 2014 para realizar escutas de adversários políticos do governador durante a campanha eleitoral. Ele revelou ainda que o ex-secretário pagou R$ 50 mil ao ex-comandante-geral da PM, coronel Zaqueu Barbosa, e ao ex-secretário da Casa Militar, Evandro Lesco, para dar início ao Sistema Sentinela. Taques seria, ainda, o mentor da lista com os nomes para que fossem realizados os grampos.





Para piorar a situação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, negou pedido de liberdade ao ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques. Com isso, o ex-secretário de Estado que está detido desde o dia 27 de setembro, segue no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).





Paulo Taques foi preso na Operação Esdras, acusado de obstruir as investigações dos grampos ilegais em Mato Grosso. Ele teria participado de um plano para levantar a suspeição do desembargador Orlando Perri, que era o relator do caso até o ministro Mauro Campbell Marques requisitar todos os inquéritos relacionados ao caso para tramitar no Superior Tribunal de Justiça. Ele já teve dois pedidos de HC negados pelo STF.

Por: Portal MT