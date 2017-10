/ / Sinop vence o Cuiabá e assume a liderança da Copa FMF

O Sinop chegou aos 7 pontos e assumiu a liderança da competição pós vencer o Cuiabá Esporte Clube por 1 a 0, esta tarde, no estádio Gigante do Norte. O time sinopense aproveitou a vantagem de jogar em casa e garantiu os três pontos da 5ª rodada da Copa Federação Mato-grossense de Futebol. Já o Dourado também está com 7 pontos, mas na vice-liderança.

O único gol da partida saiu dos pés de Welton, que soltou uma bomba de fora da área e garantiu o resultado positivo para o Galo do Norte. O Cuiabá pressionou e tentou descontar o placar, mas não conseguiu.

O próximo jogo do Cuiabá será contra o Dom Bosco, no estádio Presidente Dutra, no sábado (21). Já o Sinop receberá o Cacerense, no estádio Gigante do Norte, no domingo (22). Os horários das duas partidas ainda serão divulgados pela federação.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: Júlio Tabile)