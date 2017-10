/ / Sinop perde de virada para o Luverdense no Campeonato Mato-grossense Sub-17

Os meninos do Galo do Norte saíram na frente no clássico do Nortão, mas acabaram sofrendo a virada e perderam por 2 a 1, o duelo contra o Luverdense, no Campeonato Mato-grossense Sub-17. A partida válida pela segunda rodada da competição, foi realizada ontem, no Gigante do Norte.

O Sinop saiu na frente com gol de Raylan. Michael empatou para o Luverdense ainda no primeiro tempo. No segundo, o time de Lucas conseguiu a virada, com gol de Kenedy. O Luverdense ainda teve um pênalti, que foi defendido pelo goleiro Guilherme, que teve grande atuação na partida.

A vitória garantiu ao Luverdense a liderança da chave com seis pontos. Sinop está em segundo. Na próxima rodada o galo recebe em casa o Juara.

De acordo com a assessoria, um bom publico compareceu no estádio. O ingresso foi um quilo de alimento para manutenção da casa do atleta do Sinop.

Resultados da 2ª rodada:

Dom Bosco 1 x 0 Ação

Cacerense 0 x 1 Poconé

União 1 x 0 Academia

Sinop 1 x 2 Luverdense

Juara 2 x 4 Grêmio Sorriso

Por Redação Só Notícias (foto: assessoria)