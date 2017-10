/ / Sinop contrata atacante e pode estrear domingo contra o Cacerense

Por Julio Tabile/Assessoria

O atacante João Batista, 21 anos é o novo reforço do Sinop para a sequência da Copa Federação. O jogador chegou ontem à cidade e já foi integrado ao grupo que fez trabalhos de academia e treino tático em dois períodos.





“Trabalhei com o preparador físico Dante no Irati este ano, ele me indicou e eu aceitei o convite. Sei que o Sinop tem vaga na Copa do Brasil e Série D ano que vem, o que torna uma vitrine para o atleta. Espero poder ajudar primeiro nesta conquista inédita da Copinha”, disse.

Com quatro gols marcados em quatro jogos, média de um por partida, o treinador Paulo





Foiani quer maior poder de fogo para seu time, por isso a contratação de mais uma atacante. O prazo para inscrição no campeonato termina sexta-feira (20) e, dependendo de outra negociação, mais uma atleta poderá ser anunciado pela direção.





“O Batista chega num momento bom da equipe, ele é voluntarioso, tem um bom chute e vai nos ajudar muito, primeiro nos garantindo entre os quatro classificados, e depois para a fase do mata-mata”, disse Foiani.





O Sinop joga domingo, às 18h contra o Cacerense, pela 6ª rodada, no Gigante do Norte, com portões fechados, cumprindo o último jogo da punição imposta pelo TJD.





PERFIL

Nome: João Batista

Idade: 21 anos

Formação: Cascavel

Ultimo Clube: Irati-PR

Posição: Atacante

Natural: Tuneiras do Oeste - Paraná