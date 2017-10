/ / SINE INFORMA SOBRE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

O SINE Sistema Nacional de Emprego, Unidade Guarantã do Norte informa que a emissão de Carteira de trabalho digital não estará sendo emitida de 1 a 7 de novembro devido a transmissão de banco de dados que será migrado para outro sistema que vai influenciar junto com o DATAPREV . Essa atualização estará sendo feita em todo o Estado do Mato Grosso e todas as unidades não estarão emitindo a carteira nesse período. O SINE de Guarantã do Norte estará fazendo essa transição para melhor atender a população.





A Coordenadora do SINE Eliane Borré informou que são emitidas diariamente 30 carteiras de trabalho e o SINE de Guarantã do Norte tem uma ampla área de atendimento que vai do sul do Pará até Colider. Comentou ainda que o Sul do Pará não teve essa adequação digital.





A Coordenadora solicitou que a partir do dia 7/11 a população deve ligar antes de comparecer ao SINE para verificar se o sistema já está normalizado. Qualquer dúvida e informações entrar em contato pelo telefone. (66) 3552-1097 .





O SINE também informa que para a confecção da nova carteira informatizada serão necessários os documentos:

· CPF

· RG (legível e com dados atualizados)

· Registro de nascimento ou casamento

· Extrato da caixa com dados do PIS acima de 18 anos.

· Comprovante de endereço(atualizado)

· Vir com roupa adequada para foto de documentos (não é permito blusas de alças finas, com decote profundo ou tomara que caia, tanto como para homens, regatas)

· Em caso de perda, furto ou extravio fazer ou trazer boletim de ocorrência (com número de registro). No caso de Mato Grosso possuir delegacia virtual os boletins deverão ser confeccionados pelo site www.policiacivil.mt.gov.br/delegaciavirtual

Horário para entrega das senhas: manhã 07:30 h tarde 13:00 h

Da Assessoria