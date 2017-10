/ / Sindicato Rural de Canarana promove conscientização sobre o câncer de mama

O Outubro Rosa é celebrado anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença. O ato de iluminar de rosa fachadas de prédios, órgãos públicos e privados, usar laços rosas e outras iniciativas que fazem referência ao mês são adotados como manifestação de apoio à prevenção. O Sindicato Rural de Canarana aceitou o desafio, em parceria com a Clínica da Família, e preparou um dia especial para as mulheres da região. Além disso, decorou o prédio com um gigante laço rosa.

No dia 5 de outubro, na sede do sindicato, mais de 200 mulheres participaram da palestra “Protagonista do seu Bem-Estar”, com o cirurgião plástico Adhemar Júnior. Também desfrutaram da participação especial da nutricionista Mariana Zuim Ramos e das esteticistas Maristela Furlan Becker da Rosa e Sandrieli Aparecida Cecon.

O público feminino ainda participou de sorteios de brindes doados pelo Sindical Rural e comércio local.

Para o presidente do sindicato Arlindo Cancian, a iniciativa é necessária para conscientizar as mulheres da importância de prevenir a essa doença que tem tirado a vida de milhares delas. “Um exame preventivo pode salvar vidas. Quantas mulheres perdem a vida por falta de informação? Se a doença for detectada no início pode ser tratada, mas se for descoberta em um estágio avançado dificilmente há chances de cura”, disse Cancian.

Cancian ainda reforçou que a prevenção deve ir além das campanhas realizadas em outubro, deve continuar nos 365 dias do ano.

O nome Outubro Rosa remete à cor do laço rosa, que simboliza a luta contra o câncer de mama. Criado nos Estados Unidos, o movimento surgiu após o Congresso norte-americano adotar outubro como o mês nacional de prevenção do câncer de mama.

Por: Agência da Notícia