/ / Será que vai funcionar? Musa do Vasco faz simpatia para seu time se classificar na Libertadores

Eleita mais uma vez Musa do Vasco, dessa vez 2017, Jamila Sandora quer ver o seu time se classificar na Libertadores. Para isso está até fazendo simpatia.

“A sorte no futebol se chama gol, muitos gols a nosso favor. Para que a ‘seleção’ não sofra gols durante os jogos, use dentro do sapato um pedaço de papel onde deve estar escrito o nome do time adversário. Use durante todo o dia antes do jogo”, ensina a loira, feliz por ser escolhida novamente pelos vascaínos para representa-los.

Jamila também fala sobre a importância da torcida vascaína fazer seu papel nos jogos para impulsionar o time.

“Temos grande possibilidade de sermos classificados e recomeçar fazer nossa história. Momento de mostrar união e que a torcida vascaína está fiel ao clube em todos os momentos”, afirma a musa.

Ela, que também é lutadora, quer colocar a torcida para cima e mostrar que o Vasco está acima de tudo. Neste sábado, a beldade estará torcendo para o time no Maracanã.

Foto Divulgação/ Nelson Miranda/ Thiago Freitas Assessor e Jornalista