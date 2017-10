/ / Sem-terras de Mato Grosso ganham fazenda de R$ 8,2 milhões em Rondonópolis

A Superintendência Regional em Mato Grosso do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra-MT) publicou nesta quinta-feira (19) uma portaria determinando a compra da Fazenda Vista Alegre, localizada no município de Rondonópolis, pelo valor de R$ 8,28 milhões.

A propriedade adquirida tem 781 hectares e será usada para assentar trabalhadores rurais sem-terra logo que os antigos proprietários forem indenizados pelo Superintendência Regional. Os títulos da Dívida Agrária decorrentes da aquisição serão depositados em nome do produtor rural Antônio Pastorelli. A portaria é assinada pelo superintendente João Bosco de Moraes.

A maior parte do dinheiro, R$ 7,5 milhões, será empenhada na indenização da terra nua, com as dívidas ambientais da propriedade já deduzidas. A área em questão é de “interesse de movimentos” favoráveis à reforma agrária e assentados que vivem na região.

A aquisição de propriedade é uma das formas pelas quais o Incra consegue comprar e distribuir propriedades aos trabalhadores rurais sem-terra. Além da compra das terras, os sem-terra podem ser beneficiados pela desapropriação de determinadas áreas, quando a aquisição não pode ser feita de forma amigável.

Por: Notícias de MT