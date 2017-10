/ / Secretaria Municipal de Saúde reduz jornada de médicos para cortar despesas

A Secretaria Municipal de Saúde passa por uma reformulação no quadro de pessoal em algumas unidades e médicos do Pronto Socorro, policlínicas e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) devem ter a jornada de trabalho reduzida. A medida adotada visa reduzir as despesas com pessoal.

Em caráter inicial, a redução de jornada afetou pelo menos 10 médicos, que seriam quatro da Policlínica do Verdão, dois do Planalto, um UPA da Morada do Ouro e três médicos da UPA Sul, do bairro Pascoal Ramos. De acordo com a assessoria de imprensa, os profissionais passaram a trabalhar em regime de 20 horas semanais. Antes, os médicos trabalhavam com dois contratos com esta carga horária.





A assessoria justificou que a “iniciativa é justamente para assegurar atendimento à população contratando-se novos profissionais da enfermagem para melhorar a assistência nas unidades de urgência (UPAS) Unidades de Pronto Atendimento 24h, Policlínicas e Pronto Socorro”.





Além da redução da jornada, os contratos com alguns profissionais não foram renovados. O motivo também é a contratação de novos médicos para os centros de Atenção Básica que já sofrem com a falta de pessoal por questões de afastamento ou licenças. A Secretaria também justificou que precisa diminuir o índice de pessoal para o que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, já que a situação atual se encontra “dentro do limite prudencial”.





“Ressaltando que as substituições são necessárias por não termos, atualmente, condições de ampliar a folha de contratação pessoal, haja vista que, no início do ano, houve aumento de médicos nas UPAs e Policlínicas. Dessa forma, estávamos em números acima do preconizado pelo Ministério Público de Saúde. Por tudo isso, as medidas tomadas foram necessárias para assegurar os atendimentos de forma humanizada à população cuiabana”, informou a assessoria.

