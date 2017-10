/ / São Paulo 2 x 1 Santos - E a profecia de Hernanes começa a se realizar

Por Agência Estado

São Paulo, SP, 28 - A palavra rebaixamento parece cada vez mais distante do Morumbi. Com uma atuação segura, o São Paulo conquistou uma vitória convincente e se distanciou de vez do Z4 do Campeonato Brasileiro. O time de Dorival Júnior venceu o clássico San-São contra o Santos, por 2 a 1, na tarde deste sábado (28), no Pacaembu, em São Paulo (SP). Hernanes, que profetizou que o Tricolor não cairia, foi o dono do jogo e garantiu a vitória com duas assistências, no duelo válido pela 31.ª rodada.

O clássico contou com transmissão da RÁDIO FUTEBOL INTERIOR. Edson Carlos narrou todas a emoções do duelo e contou com comentários de Samara Gomes e reportagens de Paulo Franco da Rocha e Daniel Reis.

Esta foi a quarta vitória seguida do São Paulo como mandante. O time segue mandando suas partidas no Pacaembu por conta de shows agendados para o Morumbi. A boa fase em casa deixa o clube em posição intermediária, com 40 pontos. Já são sete de vantagem sobre o Vitória, primeiro clube dentro a zona de rebaixamento.

O Santos, por sua vez, viu ser encerrada uma série de 23 jogos sem derrotas dentro do Pacaembu. A última foi em 6 de abril de 2014, quando perdeu para o Ituano, por 1 a 0, na final do Paulistão. De quebra, o time acumula uma vitória em cinco rodadas e, com 53 pontos, segue distante da briga pelo título. A distância para o líder Corinthians é de seis pontos e pode aumentar neste domingo, quando os paulistanos visitam a Ponte Preta.

PAPÉIS INVERTIDOS

Uma pessoa que não acompanha futebol e viu o clássico deste sábado no estádio do Pacaembu pode ter pensado que o São Paulo estivesse brigando pelo título brasileiro e o Santos na luta contra o rebaixamento. Enquanto o time tricolor esbanjou motivação e vontade, a equipe alvinegra foi apática durante os 90 minutos.

O Santos até iniciou o jogo com a iniciativa, mas tornou o seu ataque previsível ao concentrar as jogadas pela esquerda com o driblador Bruno Henrique, que sofria com dupla ou tripla marcação. O São Paulo ficou fechado atrás, no aguardo de um erro.

E o Santos não decepcionou o adversário. Em meia hora de jogo, com erros bisonhos de Alison e Renato, o São Paulo aproveitou dois contra-ataques rápidos para marcar com Marcos Guilherme e Cueva, em duas belas jogadas.

Quando parecia que o São Paulo iria dominar completamente o jogo, um erro da arbitragem proporcionou um escanteio para o time de Vila Belmiro. No rebote, Alison acertou um lindo chute para diminuir o placar antes do intervalo.

VITÓRIA GARANTIDA

O São Paulo voltou para o segundo tempo com a intenção de impedir uma pressão santista. Não era preciso muito empenho, afinal Lucas Lima, burocrático, só foi notado por causa do cabelo descolorido. O meia sofreu também com a boa atuação de Jucilei, um paredão para o ataque santista.

Do lado são-paulino, Hernanes foi quem assumiu a responsabilidade de armar as jogadas. O meia obteve algum sucesso, pois o veterano Renato, destacado para cuidar de sua marcação, demonstrou falta de mobilidade na marcação. Foi assim que Hernanes descobriu Petros livre, mas a finalização acertou a trave de Vanderlei.

O lance poderia ter definido a partida. Mas nem precisou. O Santos não mostrou entusiasmo mesmo após as três alterações do técnico Levir Culpi.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo sábado, às 19 horas, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Atlético-GO, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Enquanto isso, o Santos tem pela frente o Atlético-MG, no mesmo dia, às 17 horas, na Vila Belmiro, em Santos (SP).