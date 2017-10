/ / Santos sofre pressão, empata com Sport e fica longe do título

O Santos vai dando adeus a um sonho que nem chegou perto de conquistar. Mais uma vez sem apresentar um bom futebol, a equipe comandada por Levir Culpi viu o Sport dominar as ações desde o início nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro, até abriu o placar com Ricardo Oliveira, mas levou o merecido empate no final do jogo e ficou bem distante da conquista do Campeonato Brasileiro.

O empate não só manteve o alvinegro longe do líder Corinthians, como fez a equipe comandada por Levir Culpi cair para a quarta colocação, atrás de Palmeiras e Grêmio, que também estão com 50 pontos, mas vencem no número de vitórias. Já o Sport chegou aos 35 pontos e assumiu a 12ª colocação do Brasileiro.

Na próxima rodada, o Leão encara o Atlético-PR, no domingo, às 17h (de Brasília), em Curitiba. No mesmo horário, o Santos recebe o lanterna Atlético-GO, na Vila Belmiro.

Por Gazeta Esportiva