/ / Santos para em Aranha, empata com a Ponte Preta e ajuda líder Corinthians

Por Gazeta Esportiva (foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)

Desde a chegada de Levir Culpi, o Santos se notabilizou por jogar mais recuado e apostar nos contra-ataques. Nesta quinta-feira, porém, o Peixe adotou estilo semelhante ao que costumava ter com Dorival Júnior e dominou as ações contra a Ponte Preta, em Campinas. Apesar disso, a equipe de Vila Belmiro parou no goleiro Aranha e saiu do Moisés Lucarelli apenas com o empate em 1 a 1 no placar.

A igualdade foi ruim para as duas equipes. Enquanto a Ponte, com 32 pontos, segue coladinha na zona de rebaixamento, o alvinegro chegou aos 48, até manteve-se na segunda colocação, mas viu o Corinthians abrir 10 pontos na liderança.

Na próxima rodada, a equipe santista encara o Vitória, na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu. A Macaca descansa, pois tem um jogo a mais na tabela.