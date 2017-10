A grave crise administrativa e financeira de Mato Grosso, com prejuízos consideráveis à qualidade da prestação dos serviços públicos, é tratada em manchte do jornal

, um dos principais do Brasil, como “

”. A reportagem é ilustrada com a crise na com a morte de um idoso, por problema cardíago, na última sexta-feira (29), durante atendimetno no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá.

No mexmo contexto, a reportagem da Folha de São Paulo credita a crise na saúde aos milhões de reais roubados do Tesouro no Estado, nos últimos anos, embora o não trate como único problema. E cita que a organização criminosa na gestão do ex-goverandor Silval Barbosa (PMDB) desviou mais de R$ 1 bilhão, equivalente a oito anos de orçamento do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá.

Além da roubalheira, o

pagao por Silval para os deputados estaduais e as obras da Copa do Pantanal Fifa 2014, muitas ainda não concluída, também são apontadas como responsáveis pela crise.

Apesar da morte testemunhada pela reportagem da Folha de São Paulo, a secretária municipal de Saúde, Elizeth Araúde, defende a administração do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB). Ela assegurou que só peramenceceu no cargo porque acredita na seriedade de Pinheiro com a gestão da saúde.

