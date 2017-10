/ / Rojão explode em exposição agropecuária em Mato Grosso, mata dois e fere mais de 20; veja o vídeo

A tragédia aconteceu, esta madrugada, em uma exposição agropecuária que estava sendo realizada no estádio municipal de Bom Jesus do Araguaia (689 quilômetros de Sinop). Segundo uma fonte da Polícia Civil, que preferiu não se identificar, a explosão de um rojão, durante a abertura do evento, espalhou estilhaços pela arquibancada e atingiu diversas pessoas.

Adailson Henrique de Oliveira, 45 anos, e Maicleidson Lopes Borges, 27 anos, morreram na hora. A funerária Pax Aliança confirmou que eles foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), em Água Boa, onde passarão por exame de necropsia. Após a liberação, Adailson será trasladado para o Estado de Goiás e Maicleidson será levado para São Felix do Araguaia. Os horários de velório e sepultamento ainda não foram divulgados.

De acordo com a fonte policial, a explosão ainda feriu mais 22 pessoas, das quais, nove ficaram em estado grave. Com a tragédia, o hospital municipal ficou lotado. Municípios vizinhos, como Ribeirão Cascalheira, Alto Boa Vista e Serra Nova, enviaram ambulâncias, médicos e enfermeiros.

Parte dos pacientes ainda foi transferida para o Hospital Regional de Água Boa. Uma fonte da unidade médica informou, ao Só Notícias, que oito vítimas foram levadas para o município. Entre elas, estão uma criança de cinco anos e uma adolescente de 13. Das oito, três aguardam transferência para hospitais em Cuiabá.

Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada imediatamente e analisou o local da explosão. Um laudo com as causas deverá ser divulgado nos próximos dias. A Polícia Civil também irá instaurar inquérito para apurar o caso.

Por Só Notícias/Herbert de Souza e David Murba

Veja o vídeo do momento da explosão: