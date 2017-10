/ / Roberto Jeferson vem a Cuiabá para filiação de conselheiro ao PTB

O presidente nacional do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson, estará em Cuiabá, no dia 8 dezembro, para o evento de filiação do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pré-candidato ao Governo do Estado, Antonio Joaquim, que deve assumir a presidência regional do partido.

A vinda do político foi anunciada pelo próprio Antônio Joaquim, no último dia (20), durante uma entrevista coletiva em hotel de Cuiabá, na qual lançou sua pré-candidatura.

O evento promete ter fortes declarações, já que Roberto Jefferson é conhecido nacionalmente por ter denunciado os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema do "Mensalão" do PT, do qual participou e pelo qual teve o mandato cassado em 2005 e Joaquim não tem economizado críticas à atual gestão do Governo do Estado.

Por: Repórter MT