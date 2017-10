/ / Rapaz coloca fogo no próprio corpo e pula num lago em MT

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um rapaz ateando fogo próprio corpo e em seguida pulando em um lago. O caso aconteceu na cidade de Araputanga, na noite do último sábado (30), próximo a Lagoa Azul Municipal. As imagens mostram um rapaz, só de cuecas acompanhado de amigos. Ele pega um galão cheio de álcool e esparrama o líquido pelo corpo. Em meio a risadas e brincadeiras, o rapaz joga o líquido inflamável ao corpo e em seguida acende um fósforo e coloca fogo no próprio corpo. Incendiado, o rapaz corre até o Lago e se joga dentro da água na tentativa de apagar as chamas. Os amigos que filmam a “brincadeira” dão risadas da atitude do rapaz. O jovem sai da água reclamando e chega a dizer que teve a sensação de que iria morrer, mas se vangloria do feito com os amigos. Ele diz no vídeo de que vai passar pomada em tudo e finaliza. “Esse é o maior feito que você já viu em Araputanga”. Ele ainda reconhece o ato como “loucura”. “Não façam isso em casa”, alerta. Não há informações se o rapaz precisou de algum atendimento posteriormente ao vídeo. As imagens mostram que o corpo dele pegou fogo por cerca de três segundos, até ele cair na Lagoa. A “brincadeira” no vídeo é similar a gravações de uma famosa série americana nos anos 2000, o Jackass. O programa gravava vídeos de seus integrantes em ações perigosas. O estilo ficou mundialmente conhecido e chegou a causar sérios danos físicos e mentais aos integrantes. Algumas brincadeiras não terminaram bem.

Por: FOLHAMAX