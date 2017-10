/ / Rafael Piovezan se reúne com governador Alckmin em São Paulo

Dayane Senna

Assessoria UCMMAT

O presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT), vereador Rafael Piovezan, participa em São Paulo do Fórum de Presidentes Estaduais de Vereadores. Nesta segunda-feira, a agenda foi com o governador Geraldo Alckmin.





No encontro, que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, os parlamentares discutiram com o governador o fortalecimento do legislativo. “Só teremos resultados positivos quando os poderes trabalharem em conjunto, quando entenderem que as diferenças partidárias não podem interferir na gestão.





O legislativo precisa se fortalecer, o vereador ele precisa ser valorizado, somos nós que estamos no dia a dia com a população, e, portanto, é de suma importância, a participação do parlamento na gestão da cidade”, disse Piovezan.

O presidente salientou que no encontro algumas experiências do governador foram compartilhadas com os vereadores, como a construção de creches-escolas geridas pelos municípios e a importância do fortalecimento dos municípios.





“Quanto mais nós descentralizarmos os governos, a legislação mais perto da população, mais ganha a sociedade. Além disso, tem de haver participação, o governo moderno é aquele que interage, ouve e dialoga. Assim erra menos, e acerta mais”, afirmou o governador Geraldo Alckmin. “Sou um convicto defensor de fortalecer a federação brasileira com a descentralização”, concluiu.





Estão presentes representantes de São Paulo, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Roraima, Maranhão e Goiás, além do presidente do órgão máximo de representação dos Vereadores do Brasil, a UVB, Gilson Conzatti.





O último encontro foi realizado no mês de agosto, durante o 5º Congresso Nacional de Vereadores, realizado em Brasília, onde ocorreu a criação do Fórum, cujo objetivo é fortalecer os legislativos municipais.