/ / PSF Cidade Nova promove campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul em Guarantã do Norte

O Posto de Saúde da Família (PSF) do Bairro Cidade Nova de Guarantã do Norte/MT está promovendo a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, a enfermeira Raimunda Brito explicou a nossa reportagem como está sendo a campanha.





Para as mulheres o preventivo do Câncer de Mama continuará no mês de novembro juntamente com os pedidos de exames de sangue dos homens. No caso dos homens nesse primeiro momento não é o exame físico, apenas exame de sangue.



Os pacientes que procurarem o PSF Cidade Nova estarão concorrendo a brindes, no caso das mulheres uma Rosa do Deserto e os homens um brinde surpresa, portando quem for fazer o pedido de exame ganhará um cupom para concorrer.

Outubro Rosa e Novembro Azul são dois meses dedicados à prevenção do Câncer de Mama e Câncer de Próstata, é muito importante à realização dos exames preventivos. Procure regularmente o médico e faça seus exames. Da Assessoria