/ / PSB vota dia 26 se expulsa deputado Fábio Garcia e decide tirá-lo de comissão na Câmara

O deputado federal mato-grossense Fábio Garcia (PSB) foi retirado da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados para não votar contrário a denúncia que prejudicaria o presidente Michel Temer (PMDB). A decisão foi tomada pelo deputado Júlio Delgado (MG), que assumiu a liderança do PSB na Câmara e tirou também Danilo Forte (CE) ambos governistas, que foram substituí- dos pelos deputados Danilo Cabral (PE) e Hugo Leal (RJ), que votaram contra Temer. O resultado final foi por não aceitar a segunda denúncia contra o presidente que agora será votada em plenário.

“O partido tem um posicionamento de oposição ao governo Michel Temer e a relação que o Fábio Garcia tem com o presidente levou a mudança. Foi para evitar que o partido votasse dividido”, disse o presidente estadual do PSB, Valtenir Pereira, que sucedeu Fabio após a executiva nacional ter destituído ele da presidência por ter votado a favor das reformas, no primeiro semestre.

A executiva nacional do PSB votará, no próximo dia 26, a expulsão de Fábio Garcia do PSB. O juiz da 21º Vara Cível de Brasília, Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, suspendeu a primeira referida reunião, na última segunda-feira (16). O magistrado alegou que o PSB descumpriu o próprio estatuto, que exige a convocação do diretório com antecedência de oito dias e não apenas seis, como foi feito.

Deputados estaduais do PSB devem deixar o partido porque discordam de Valenir na presidência.

Por Gazeta Digital