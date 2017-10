/ / Projeto prevê divulgação de lista de espera por cirurgias em Sinop

O Projeto de Lei de nº 133/2017, tem como objetivo divulgar e dar mais transparência a lista de espera dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que aguardam na fila por consultas, exames ou cirurgias. Para a paciente Eleni Terezinha, que desde abril de 2015 aguarda por duas cirurgias, sendo uma no braço, que foi quebrado e outra de varizes, seria muito interessante ter uma lista na qual ela pudesse acompanhar os encaminhamentos.



“Dei entrada na fila de espera em 2015. Como estava demorando muito para conseguir, fiz o encaminhamento novamente há seis meses. Para quem aguarda por um procedimento pelo SUS, seria muito importante ter algum lugar onde tivéssemos acesso à informação de quantas pessoas têm na fila ou qual é a nossa colocação”, destacou Eleni.



A paciente expôs ainda que já tentou ter essas informações no Centro de Especialidades Médicas (CEM), porém não obteve êxito. O vereador Ademir Bortoli (PMDB), autor do projeto, acredita que com a aprovação do PL, os usuários poderão acompanhar o encaminhamento dos procedimentos e a atualização da lista, sabendo a quantidade de pessoas que estão nas filas e quantos pacientes estão a sua frente. “Além de ter acesso sobre quando seus procedimentos estarão disponíveis. Permitindo assim que se preparem e se programem para tal. A divulgação gera mais transparência aos atos e serviços da administração pública”, concluiu o parlamentar.



A listagem dos pacientes será divulgada por meio eletrônico e com acesso irrestrito no site oficial do município de Sinop. A divulgação deverá garantir o direito à privacidade dos pacientes, sendo divulgados apenas os três primeiros e os três últimos números do Cartão Nacional de Saúde (CNS).



O projeto de lei foi encaminhado na sessão de segunda-feira (23), para análise das comissões de Justiça e Redação e de Ecologia, Meio Ambiente, Saúde e Seguridade Social da Câmara.

Por Dieny Vieira/Assessoria