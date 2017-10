/ / Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte entrega mais uma Obra: A Academia pública de Ginástica

A Academia pública de ginástica está instalada ao lado do prédio da Previdência Social e as margens da Avenida Guarantã, está equipada com 34 aparelhos para exercícios de alongamento e musculação e vai atender jovens, adultos e principalmente a Terceira idade.

As academias ao ar livre são ótimas opções para quem quer começar a fazer uma atividade física com a vantagem de ser um ambiente agradável para a pratica dessas atividades, além de ser um espaço que traz benefícios para o bairro e proximidades à sua localização e para toda a população.





O projeto custou aos cofres públicos aproximadamente 80 mil reais e esse recurso foi um investimento da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte e do Governo Federal através do Ministério do Esporte.





A Academia Pública de ginástica é mais uma obra concluída pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, e visa promover maior saúde e qualidade de vida à população. Já está aberta ao público, em pleno funcionamento. É comum, principalmente no final da tarde os moradores estarem praticando exercícios na academia.





Populares aprovaram a Academia ao ar livre. Segundo D. Maria do Socorro que frequenta todos os dias comentou que para as pessoas que não tem condições financeiras para frequentar uma academia particular, ajudou muito e tem trazido grandes benefícios para a saúde.





“Mais uma obra em prol da sociedade de Guarantã, a academia ao ar livre na Avenida Guarantã. Um compromisso que tínhamos com esse bairro e com a população de Guarantã. Recursos próprios e também do Governo Federal, investido na academia que estamos entregando à população.” Declarou o Prefeito Érico Stevan.

Da Assessoria