/ / Prefeitura de Guarantã do Norte prepara Cemitério para o dia de finados

Pela primeira vez na história a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte trabalha com antecedência organizando o cemitério municipal visando às celebrações do dia de finados, 02 de novembro.

A limpeza interna e poda de arvores já foram realizas, o cruzeiro foi trocado e material betuminoso com pedras esta sendo espelhado no local onde ocorre a celebração da missa e nas ruas que dão acesso aos túmulos.

A construção do muro foi retomada e nos próximos dias deverá estar concluída inclusive os trechos laterais que foram derrubados. A administração também trabalha para colocar as grades nos trechos onde foi construído o muro com tijolinhos a vista.

O objetivo é deixa o ambiente do cemitério o mais agradável e respeitoso possível considerando que aproximadamente quinze mil pessoas deverão estar visitando o cemitério neste período.

"-Esse nosso primeiro ano de administração nós não conseguimos atender a todas as frentes de trabalho. Estamos fazendo esses serviços aqui no cemitério, mas, nosso projeto é realizarmos aqui varias outras melhorias para deixarmos aqui um ambiente de muito respeito". Concluiu o prefeito Érico Stevan.

Da Assessoria