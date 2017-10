/ / Prefeitura de Guarantã do Norte faz aquisição de Kit Patrulha para pequenos Produtores Rurais

A Prefeitura de Guarantã do Norte/MT, está entregando um kit patrulha à Associação Serra Alta de pequenos produtores rurais da linha 45 da Comunidade Santa Ana, o qual beneficiará aproximadamente 60 famílias .





O Kit está sendo um dos melhores já recebidos , composto por um trator de 85 c.v., uma calcalhadeira , uma grade com 14 cortadeiras , e uma grade Hidráulica com carreto basculante capacidade para 4 toneladas de grãos ou de silagens, uma plantadeira para adubagem e plantio e ainda um ,perfurador de solo, uma ensiladeira e grade niveladora para melhoria no acabamento no preparo da terra .





O kit custou aos cofres públicos aproximadamente 260 mil reais , recurso adquirido pelo Deputado Carlos Bezerra através da Vereadora Edileuza Oliveira Ribeiro e o Prefeito Érico Stevan Gonçalves.





Esse kit será entregue a Associação Serra Alta de pequenos Produtores Rurais representado pelo Sr. Avelino Rosaneli pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente ..





O Sr. Avelino agradeceu Deputado Carlos Bezerra, a Ver. Edileuza Oliveira Ribeiro e ao Prefeito Érico Stevan pela aquisição do kit e informou que esse maquinário beneficiará mais de 50 famílias de produtores rurais.





É mais uma conquista da Administração Municipal para melhorar a vida da população do campo.

Da Assessoria