/ / Prefeito Érico de Guarantã do Norte assina com a Caixa convênio para Pavimentação

Na tarde desta quarta-feira, 25 o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan Gonçalves assinou convênio com a Caixa Econômica Federal para pavimentação asfáltica.





O valor do convênio é de R$ 350.000 (trezentos e cinquenta) mil reais e se destina a pavimentação da Rua dos Cedros dando continuidade nos trabalhos até o Bairro 13 de Maio.

O recurso é resultado do trabalho político do deputado federal Carlos Bezerra e do deputado estadual Dilmar Dal’bosco.



Esse foi o primeiro convênio assinado da atual gestão, outros cinco projetos de pavimentação estão em analise para a devida formalização dos convênios. Além dos projetos concluídos o setor de engenharia da prefeitura continua os trabalhos na elaboração de novos projetos em todas as áreas.

“Nós recebemos o município sem nem um projeto de pavimentação, tivemos que organizar a casa e colocar nossos engenheiros para dar atenção especial à questão de pavimentação. Já temos cinco projetos concluídos e outros estão em andamento.

Hoje nós conseguimos assinar o convênio para pavimentação da Rua dos Cedros. Agradeço ao apoio do deputado federal Carlos Bezerra que tem trabalhado muito para o desenvolvimento de Guarantã do Norte. Agradeço também ao deputado Dilmar Dal’bosco que nos ajudou a conquistar esse recurso”. Comentou o prefeito Érico.

