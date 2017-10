/ / Prefeita Terezinha visita equipe do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família

Em Santa Helena a equipe multidisciplinar do NASF é coordenada pela nutricionista Gabriela.

Em visita a USF João Alberto Zaneti, a Prefeita Terezinha, conferiu de perto as equipes de trabalho, e uma das que visitou foi a do NASF, onde tomou conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela equipe. O educador físico Mauro, estava presente e apresentou relatório oral, assim como o planejamento para atendimentos na zona rural.





O NASF é uma estratégia inovadora, composta por equipes nas quais profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais da Estratégia Saúde da Família, com o intuito de apoiar, ampliar e aperfeiçoar a Atenção básica, compartilhando as práticas nos territórios de sua responsabilidade, atuando diretamente no apoio matricial às equipes das unidades nas quais o NASF está vinculado.





A equipe de Nova Santa Helena é composta por psicólogo, nutricionista, assistente social, enfermeira, farmacêutico e educador físico. Ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais do NASF: discussão de casos; atendimento conjunto ou não; construção conjunta de projetos terapêuticos; educação permanente; intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade; ações de prevenção e promoção da saúde; entre outras.

