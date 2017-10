/ / Por causa do calor intenso, produtores de MT devem colher 32% menos café do que em 2016

Em Mato Grosso, é grande a queda na produção dos cafezais, segundo estimativa da Companhia Brasileira de Abastecimento (Conab). De acordo com a companhia, Mato Grosso dever colher 84,5 mil sacas de café este ano, o que corresponde a 32,6% menos que em 2016. A dificuldade em produzir o grão está associada ao tempo quente. Além disso, lavouras muito antigas não produzem tanto.

No cafezal do agricultor José Turati, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, muitos frutos foram castigados pelo sol. O calor intenso nos últimos meses levou o agricultor a diminuir a área de cultivo pela metade. Dos oito hectares, hoje ele conta com apenas quatro, todas da espécie arábica.