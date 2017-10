/ / Ponte Preta bate o Flamengo e sai da zona de rebaixamento

A Ponte Preta se recuperou da sequência negativa dentro do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0 o Flamengo, nesta segunda-feira, no Moisés Lucarelli. Com o resultado, os campineiros chegaram a 31 pontos e deixaram a zona de rebaixamento. Já os cariocas seguem com 39, na sétima colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Após um primeiro tempo de muita marcação, o jogo ganhou em emoção na etapa final. A Ponte Preta marcou com Jean Patrick para dar a vitória aos donos da casa, que ainda desperdiçaram um pênalti, com Lucca. O Flamengo foi pouco criativo e ainda atuou com um homem a mais nos minutos finais após a expulsão de Naldo. Mesmo assim, os cariocas tiveram que amargar mais um mal resultado fora de casa.

As equipes voltam a campo somente no dia 12 de outubro. A Ponte Preta vai receber o Santos, novamente no Moisés Lucarelli. Já o Flamengo terá o clássico contra o Fluminense, no Maracanã.

Por Gazeta Esportiva (foto: assessoria)