/ / Ponte Preta 1 x 0 Corinthians - Aranha brilha, Lucca marca e Macaca bate o líder

Com muita consciência, comandados de Eduardo Baptista têm atuação acima da média e põe fogo no Campeonato Brasileiro.



Por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) - Comandados pelo experiente Emerson Sheik e contando com uma tarde inspirada do goleiro Aranha, a Ponte Preta mostrou muita determinação e raça para bater o líder Corinthians , por 1 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro .

Após um primeiro tempo movimentado, em que as ações foram equivalentes, a equipe de Campinas viu o Corinthians povoar o campo de ataque. Mas, teve brio para assegurar a vitória tira o time (momentaneamente) da zona de rebaixamento.

No momento, a Macaca ocupa a 16ª posição, com 35 pontos, uma mais que o 17º Avaí. Já o grande da capital segue na primeira posição com 59 pontos, mas pode ver o Palmeiras reduzir a diferença para três pontos, caso bata o Cruzeiro nesta segunda.



AO VIVO

A Equipe Nota 10 da Rádio Futebol Interior transmitiu, ao vivo, todos os detalhes da partida. Através da narração de Carlos Corsato, comentários de Claudinei Corsi, reportagens de João Lucas Dionísio e Plantão Esportivo / Placar Ao Vivo com o versátil Marcelo Corsato, este time de comunicadores ambientou os ouvintes na atmosfera que envolveu este grande jogo de futebol.

CORRERIA

Valendo - e muito - para ambos os times, a partida começou em ritmo acelerado. O Corinthians apresentava uma movimentação mais intensa no ataque, comparada a partidas anteriores. Jadson e Rodriguinho se alternavam buscando a bola na defesa para articular o time. Já pela Ponte Perta, Emerson Sheik utilizava sua experiência para flutuar frente à zaga adversária, permitindo que Lucca caísse pelas beiradas.

QUASE...

Aos 11 minutos da primeira etapa, Danilo Barcelos quase abriu o placar para a equipe de Campinas. O meia roubou a bola de Fagner e bateu com curva. Cássio se estivou todo, porém, não conseguiu tocar na bola, que saiu passando muito perto da trave esquerda.

INCRÍVEL!

Com uma marcação forte, a Ponte Preta inibia as tentativas da equipe da capital. Aos 27, a bola sobrou para Nino Paraíba após cobrança de escanteio. O lateral cruzou no capricho. Rodrigo apareceu sozinho e cabeceou na diagonal para grande defesa de Cássio, que tocou para escanteio. Contudo, o zagueiro da Ponte estava em posição irregular e o impedimento foi marcado.

RESPOSTA DO TIMÃO

Sofrendo muito com o ímpeto do adversário, o Corinthians começou a responder na metade do primeiro tempo. Os líderes do campeonato adiantaram a marcação, resultado em erros de passe da Ponte Preta.

Em um desses momentos, a equipe de São Paulo roubou a bola e finalizou rápido de longe, com Jadson, obrigando Aranha a espalmar. Mas, a bola sobrou nos pés de Rodriguinho que cruzou para dentro da área. Em nova intervenção do goleiro da Ponte, a bola se ofereceu para Gabriel que de carrinho mandou no travessão.

Jogador do Corinthians, Lucca decretou a vitória da Ponte Preta

FOGO AMIGO!

Jogador do Corinthians, mas emprestado a Ponte Preta, Lucca abriu o placar para os donos da casa aos 39 minutos do primeiro tempo.

Jeferson avançou bem pela esquerda chegando até a linha de fundo. O lateral cruzou para trás. Livre, o atacante cabeceou firme no contrapé de Cássio, 1 a 0.

Destaque da Macaca na temporada, Lucca não marcava há 13 jogos. Com este tento, o atacante chegou a 11 no campeonato e 22 no ano.

No mais, restou tempo somente para Emerson Sheik dar um belo 'chapéu' em Maycon, antes de sofrer falta no meio de campo.

PRA CIMA

Precisando vencer para se manter tranquilo na liderança, o Corinthians começou o segundo tempo pressionando. Logo aos 4 minutos, Aranha salvou a Ponte, evitando o empate com o pé esquerdo.

Clayson que havia acabado de entrar avançou pela esquerda, passou em profundidade para Jô, que bateu prensando. Na sobra, Rodriguinho girou dentro da área e bateu a queima-roupa para grande intervenção do goleiro pontepretano. Aos 13, a Ponte voltou a assustar. Lucca escapou bem pela direita, ganhou a jogada de corpo com Pablo e cruzou. Livre, Emerson Sheik não ajeitou o corpo para cabecear e desperdiçou.

TUDO OU NADA

Desesperado para buscar no mínimo o empate. O técnico do Corinthians abriu mão de seus dois volantes, promovendo, as entradas de Clayson e Kazim. Além de ter optado por colocar Pedrinho - que atuou pela primeira vez no returno - no lugar de Romero. Com as alterações, os visitantes se jogaram para cima da Ponte, assustaram em alguns momentos, mas a defesa da Ponte e o goleiro Aranha prevaleceram.